Грузии нужна победа над Португалией за 8.20, чтобы выйти в плей-офф молодежного Евро-2025

Грузия и Португалия встретятся в 3-м туре группового этапа молодежного чемпионата Европы-2025.

Для выхода в плей-офф грузинской сборной нужна только победа. Португалию устроит ничья.

Букмекеры не верят в победу Грузии – на это дают коэффициент 8.20. На ничью можно поставить за 5.60, на победу португальцев – за 1.34.

Матч состоится 17 июня и начнется в 19:00 по московскому времени.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис