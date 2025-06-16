Три года подряд женский «Уимблдон» выигрывают теннисистки не из топ-15 рейтинга – андердоги с коэффициентами от 100.00

Последние 3 года на женском «Уимблдоне» побеждают теннисистки, которые не входят в топ-15 мирового рейтинга.

В 2022 году трофей выиграла 17-я сеяная Елена Рыбакина – перед стартом турнира на нее давали коэффициент 101.00.

В 2023-м победителем «Уимблдона» стала 42-я ракетка мира Маркета Вондроушова с коэффициентом на титул 140.00.

В 2024-м турнир выиграла 31-я сеяная Барбора Крейчикова, которая котировалась явным андердогом за 126.00.

«Уимблдон»-2025 стартует в понедельник, 30 июня.

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