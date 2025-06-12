Гендиректор PARI Медведь: «Привлекать игроков становится все сложнее и сложнее»

Генеральный директор PARI Руслан Медведь рассказал о сложностях с привлечением новых клиентов.

«Привлекать игроков становится все сложнее и сложнее. Правообладатели и участники рекламного рынка воспринимают букмекеров как мешок с деньгами, регулярно выдавая желаемое за действительное. К примеру, индексация некоторых активов идет непропорционально рынку, лидогенерации и количеству потенциальных игроков.

Мы понимаем, что руководство ставит коммерции планы, которые надо перевыполнять, но порог адекватной стоимости повышен в несколько раз, что приводит к переплатам и, как следствие, просадке эффективности работы маркетинга.

Именно поэтому при рассмотрении активов мы руководствуемся своими скоринговыми моделями и глубокой аналитикой, а не интуитивной или навязываемой со стороны партнеров оценкой. В процессе переговоров мы делимся экспертизой, находя приемлемые пути решения вопросов для обеих сторон.

Инструменты привлечения игроков жестко регламентированы законом и изобретать принципиально новые не выходит, а о каких-то мелких надстройках, улучшениях и механиках вы уже знаете и видите их ежегодно.

В 2025 году кардинальных изменений в ключевых медиаформатах не ожидается: компании продолжают активно размещаться в ТВ-трансляциях, усиливать свое digital-присутствие, сотрудничать с блогерами и развивать коммуникацию в социальных сетях.

Также в фокусе остается работа с целевыми сегментами. Особое внимание будет уделено развитию программ лояльности, персонализированных сервисов для VIP-аудитории, таких как наш PARI SECRET. Кроме того, компании сосредоточатся на запуске новых интерактивных решений, направленных на повышение вовлеченности пользователей», – заявил Медведь.

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