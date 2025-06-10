Гендиректор ЕРАИ Грачев о российском беттинге: «Такого уровня цифровизации индустрии азартных игр нет нигде в мире»
Генеральный директор Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) Алексей Грачев высказался о цифровизации беттинг-индустрии в России.
«Такого уровня цифровизации индустрии азартных игр нет нигде в мире. Поэтому многие дружественные страны активно интересуются нашей моделью.
У нас уникальная цифровая экосистема. И мы не ограничены сферой азартных игр. Наши знания можно применить в других направлениях цифровизации во благо нашей страны», – заявил Грачев.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Россия 24
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