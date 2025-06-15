«Байер» стал фаворитом на Роналду по версии букмекеров
Букмекеры обновили линию на следующий клуб Криштиану Роналду.
30 июня истекает контракт Криштиану с «Аль-Насром». В мае фаворитом на подписание португальца котировались «Спортинг» и «Интер Майами».
Теперь букмекеры предполагают, что Роналду перейдет в «Байер». На это дают коэффициент 1.72. Также не исключено, что форвард останется в «Аль-Насре».
Следующий клуб Роналду по версии букмекеров:
1. «Байер» – 1.72;
2. «Аль-Наср» или другой саудовский клуб – 2.20;
3. Любой турецкий клуб – 7.00;
4. «Ньюкасл» – 11.00;
5-6. «Вест Хэм» – 15.00;
5-6. «Манчестер Юнайтед» – 15.00.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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