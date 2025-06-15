«Байер» стал фаворитом на Роналду по версии букмекеров

Букмекеры обновили линию на следующий клуб Криштиану Роналду.

30 июня истекает контракт Криштиану с «Аль-Насром». В мае фаворитом на подписание португальца котировались «Спортинг» и «Интер Майами».

Теперь букмекеры предполагают, что Роналду перейдет в «Байер». На это дают коэффициент 1.72. Также не исключено, что форвард останется в «Аль-Насре».

Следующий клуб Роналду по версии букмекеров:

1. «Байер» – 1.72;

2. «Аль-Наср» или другой саудовский клуб – 2.20;

3. Любой турецкий клуб – 7.00;

4. «Ньюкасл» – 11.00;

5-6. «Вест Хэм» – 15.00;

5-6. «Манчестер Юнайтед» – 15.00.

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