«Флорида» вышла вперед в финале с «Эдмонтоном». Букмекеры дают 80% на победу «Пантерс» в Кубке Стэнли

«Флорида» обыграла «Эдмонтон» (5:2) в пятом матче финала Кубка Стэнли.

«Пантерс» вышли вперед в серии (3-2). Коэффициент на их чемпионство упал с 1.85 до 1.23 (около 80% вероятности). На итоговую победу «Ойлерс» дают 4.20.

Шестой матч серии пройдет 18 июня в Санрайзе. Начало – в 3:00 мск.

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