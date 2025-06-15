«Флорида» вышла вперед в финале с «Эдмонтоном». Букмекеры дают 80% на победу «Пантерс» в Кубке Стэнли
«Флорида» обыграла «Эдмонтон» (5:2) в пятом матче финала Кубка Стэнли.
«Пантерс» вышли вперед в серии (3-2). Коэффициент на их чемпионство упал с 1.85 до 1.23 (около 80% вероятности). На итоговую победу «Ойлерс» дают 4.20.
Шестой матч серии пройдет 18 июня в Санрайзе. Начало – в 3:00 мск.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости