«Бавария» разгромила «Окленд Сити» – 10:0. На точный счет давали коэффициент 58.00

«Бавария» разгромила «Окленд Сити» в 1-м туре клубного чемпионата мира (10:0).

В прематче «Бавария» котировалась явным фаворитом с коэффициентом 1.01. Фора мюнхенцев начиналась с (-2,5) за 1.09, а максимальная фора была (-7,5) за 5.30.

Самым вероятным автором гола котировался Харри Кейн, на него давали 1.13. Форвард вышел в старте и сыграл 61 минуту, у него 0+0.

На точный счет матча можно было поставить с коэффициентом 58.00.

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