Владимир Прокофьев: «Доля нелегальных БК значительно выше, чем 17,6%. Они находят аудиторию через порно, онлайн-кинотеатры, соцсети и доступны в пару кликов»

Экс-сотрудник Olimpbet и автор телеграм-канала «Вредный букмекер» Владимир Прокофьев оценил результаты исследования букмекерского рынка в России.

По оценке «Рейтинга Букмекеров», по итогам 2024 года доля нелегального беттинга снизилась до 17,6%.

«С оценкой не согласен. Считаю, что доля нелегальных БК и онлайн-казино значительно выше, чем 17,6%. Часть клиентов осознанно хочет играть в казино. И быстрые игры у букмекеров далеко не для всех являются полноценной заменой.

У нелегальных БК несколько каналов коммуникаций – онлайн-кинотеатры, инфлюенсеры, порно, соцсети. Они находят свою ЦА, доносят до нее информацию об акциях, а их сайты всегда доступны в пару кликов.

Все больше и больше законов ограничивают только легальных букмекеров, а значит, помогают нелегальным. И благодаря действиям и инициативам части депутатов офшорные БК и онлайн-казино получают клиентов, которые не могут делать ставки в легальных БК.

Чтобы снизить долю нелегальных БК нужен целый комплекс мер:

1. Во всех каналах коммуникаций объяснить разницу между легальными и нелегальными БК. Сейчас много пользователей понятия не имеют, чем отличается «Фонбет» от 1xbet. Дать список легальных компаний

2. Заблокировать деятельность нелегальных операторов – на уровне сайтов; на уровне платежей; на уровне банков; на уровне рекламы; на уровне социальных сетей; на уровне мобильных операторов.

3. Решить вопрос комплексно: ужесточить наказания за рекламу всего незаконного, чтобы любой доход от рекламы был невыгоден на уровне потенциального наказания», – заявил Прокофьев.

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