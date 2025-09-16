Россиянин выиграл 34 млн рублей, поставив на ничью в матче «Балтики» и «Зенита»

Клиент «Лиги Ставок» выиграл крупную сумму на матче «Балтика» – «Зенит».

Беттор поставил 9,3 миллиона рублей на ничью в матче 8-го тура Мир РПЛ по коэффициенту 3.65. Игра завершилась со счетом 0:0 – россиянин выиграл 33 945 000 рублей.

«Зенита» набрал 13 очков в 8 турах чемпионата России – это худший старт команды с 2008 года.