Прокофьев о сумме контракта Winline с Лигой ВТБ: «Не удивлюсь, если вложения превысят 1 млрд рублей за сезон»

Беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев оценил сделку Winline с Единой лигой ВТБ.

Букмекерская компания стала стратегическим партнером лиги.

«С учетом активов (ЦСКА, «Зенит», УНИКС) и активностей Winline – будто бы все к этому шло. БК делала шоу на играх своих клубов на уровне, близком к матчам тура РПЛ. Очевидно, Лиге ВТБ такой партнер нужен, для них это практически идеальный вариант.

За счет букмекера Лига ВТБ получит более яркий и качественный продукт. Который с учетом медиа-ресурсов Winline («Взял мяч», амбассадоры, рекламные возможности) привлечет к баскетболу новую аудиторию.

Для Winline сделка также знаковая – впервые один букмекер по активам тотально доминирует в топ-5 виде спорта.

Сроки и суммы стороны не раскрывают. Но это 100% многолетний контракт.

Мы не знаем все опции, но уже видим новый турнир с неймингом. Не удивлюсь, если вложения Winline с учетом самого контракта, а также маркетинга и активаций превысят 1 млрд рублей за сезон», – сказал Прокофьев Ставкам на Спортcе’’.

