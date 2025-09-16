Winline стал партнером Единой лиги ВТБ

Букмекерская компания Winline стала партнером Единой лиги ВТБ.

Финансовые условия контракта букмекера с лигой не разглашаются.

«Winline и Единая Лига ВТБ объявили о стратегическом партнерстве в баскетболе.

Сотрудничество включает поддержку Суперкубка Лиги и запуск нового турнира WINLINE Basket Cup, где сыграют ведущие клубы России и команды из Европы. Для болельщиков подготовят особый паркет, премиальные зоны и шоу-программы.

В течение сезона будут реализованы эксклюзивные проекты – от медиа-интеграций до активностей, которые сделают баскетбол еще ближе.

Это партнерство объединяет традиции Лиги и энергичный подход Winline, открывая новый этап в развитии российского баскетбола», – сообщили в букмекерской компании.

В прошлом сезоне беттинг-партнером Единой лиги ВТБ был Olimpbet.