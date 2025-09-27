«Атлетико» разгромил «Реал» впервые с 2015 года – 5:2. Перед дерби на поражение «сливочных» с разницей в 3 гола давали 6% вероятности

«Реал» крупно уступил в мадридском дерби с «Атлетико» в 7-м туре Ла Лиги (2:5).

В прематче команда Диего Симеоне котировалась андердогом с коэффициентом 3.20. Победа с форой (-2,5) оценивалась в 15.50 (около 6% вероятности).

«Атлетико» разгромил «сливочных» впервые с февраля 2015 года. Тогда «матрасники» победили 4:0 в 22-м туре Ла Лиги.

«Реал» – кошмар Симеоне. Низкий процент побед и сплошные ничьи