«Реал» и «Атлетико» забили 4 мяча в 1-м тайме. 3.80 – в дерби будет еще минимум 3 гола

«Реал» играет в мадридском дерби с «Атлетико» в 7-м туре Ла Лиги (2:2, перерыв).

«Атлетико» открыл счет на 14-й минуте. «Реал» сравнял на 25-й, а на 36-й вышел вперед. На третьей добавленной к первому тайму «Атлетико» сделал счет 2:2.

В прематче коэффициент на 4+ гола в 1-м тайме был 14.30. В лайве букмекеры открыли линию на тотал больше 8,5 голов в матче – за 19.00. Если команды забьют еще минимум 3 мяча, сыграет коэффициент 3.70.

