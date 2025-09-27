РПЛ получила от букмекеров предложение о генпартнерстве. Стоимость контракта может быть немного выше предыдущего – лига за 4 года заработала около 11 млрд рублей («РБ Спорт»)

РПЛ получила оффер от букмекера на позицию «генерального партнера и букмекера».

Текущий контракт Премьер-лиги с Winline истекает по окончании сезона-2025/26. По его условиям РПЛ получила около 11 млрд рублей за 4 года, пишет «РБ Спорт».

Предложение на новый коммерческий цикл «незначительно выше прежнего по сумме, но имеет ограничение по времени, необходимого на принятие лигой решения».

По данным источника «РБ Спорт», «предложение хорошее, но оно может быть выше». В то же время другой источник отмечает, что заключение нового контракта и сумма в нем могут оказаться под давлением из-за повышения налогов для букмекеров.

Ранее Минфин предложил ввести для букмекеров два новых налога: 5% от общего оборота (депозитов) и 25% от прибыли.

