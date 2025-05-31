Букмекеры дают 7% на развод Макрона с супругой. Несколько дней назад в сети появилось видео, как президент Франции получил пощечину от жены

Криптобукмекер Polymarket открыл линию на развод президента Франции с женой.

Несколько дней назад в сети распространилось видео, как Эммануэль Макрон получил пощечину от жены Брижит на борту самолета по прибытии во вьетнамский Ханой.

Пользователи Polymarket пока не верят в развод Эммануэля и Бриджит Макрон в 2025 году. Вероятность такого события – 7%.

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