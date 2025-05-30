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«ПСЖ» – «Интер»: игроки БЕТСИТИ выбрали фаворита финала Лиги чемпионов

31 мая состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «ПСЖ» и «Интер». Матч пройдёт на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене и начнется в 22:00 мск.

У парижан есть шанс впервые выиграть ЛЧ. Команда Луиса Энрике может завершить сезон с четырьмя трофеями. Ранее «ПСЖ» победил во всех трех турнирах на внутренней арене: в чемпионате, Кубке и Суперкубке Франции.

У «Интера» осталась последняя возможность закончить год с трофеем. Команда Симоне Индзаги проиграла «Наполи» на финише чемпионской гонки в Серии А, а Кубке и Суперкубке Италии споткнулась на самом принципиальном сопернике – «Милане».

«ПСЖ» на пути к финалу прошел три английских клуба – «Ливерпуль», «Астон Виллу» и «Арсенал». «Интер» вышел победителем из дуэлей с «Фейеноордом», «Баварией» и «Барселоной». Миланцы ни разу не проиграли в плей-офф ЛЧ.

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По мнению аналитиков БЕТСИТИ, больше шансов на победу в финале у «ПСЖ». На триумф французской команды дают кэф 1.66, на итоговый успех итальянского клуба предлагают 2.37.

Победу парижан в основное время можно взять за 2.30, на миланцев дают 3.50, вероятность ничьей также оценивается в 3.50.

На тотал больше 2.5 мячей можно поставить за 2.04, на ТМ 2.5 предлагают 1.87. Интересно смотрится ставка на обмен голами за 1.77. Этот исход зашел в трех из четырех прошлых матчей «ПСЖ» в ЛЧ и в пяти играх «Интера» в турнире подряд.

Взять гол лучшего бомбардира «ПСЖ» в Лиге чемпионов Усмана Дембеле можно за 2.65, на мяч от лучшего снайпера миланцев в турнире Лаутаро Мартинеса дают 3.40.

Игроки БЕТСИТИ отдают небольшое предпочтение парижанам. На победу команды Энрике в основное время матча пришлось 45% от всех ставок на исход, на успех миланцев – 39%, на ничью – 16%.

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