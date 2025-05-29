Государство не будет делать взносы в Российский спортивный фонд. Он будет пополняться за счет отчислений букмекеров

Правительство одобрило поправки Минспорта к законопроекту о создании Российского спортивного фонда (РСФ), сообщают «Ведомости».

Согласно поправкам, РСФ не сможет получать имущественные взносы от государства, что предполагалось в законопроекте изначально.

Также попечительский совет фонда будет обязан направлять годовой отчет о деятельности напрямую в Администрацию президента. В изначальной редакции законопроекта предполагалось направлять отчет о работе в Минспорт и Белый дом.

Законопроект о создании РСФ был принят Госдумой в первом чтении 25 марта. Отмечалось, что фонд будет пополняться преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составит около 85% всех поступлений.

Наблюдательный совет РСФ возглавит министр спорта Михаил Дегтярев.

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