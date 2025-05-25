Салах стал лучшим бомбардиром сезона АПЛ. Осенью на это давали 9% вероятности

Мохамед Салах выиграл бомбардирскую гонку АПЛ в сезоне-2024/25.

Перед сезоном букмекеры котировали вингера «Ливерпуля» вторым фаворитом с коэффициентом 11.00 (примерно 9% вероятности). Главным претендентом на «Золотую бутсу» считался Эрлинг Холанд за 1.65. Третьим шел Александер Исак .

Букмекеры угадали всю тройку бомбардиров АПЛ, однако по итогам сезона игроки расположились в другом порядке: Салах (29 голов), Исак (23), Холанд (22).

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