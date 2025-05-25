«МЮ» и «Тоттенхэм» завершили сезон на 15-м и 17-м местах. Осенью букмекеры прогнозировали обоим клубам финиш в топ-7

В АПЛ завершился сезон-2024/25.

«Манчестер Юнайтед» в 30-м туре обыграл «Астон Виллу» (2:0) и стал 15-м. «Тоттенхэм» проиграл «Брайтону» (1:4) и финишировал на 17-м месте.

Перед сезоном оба клуба входили в топ-7 букмекерских фаворитов. «Тоттенхэм» котировался шестым с коэффициентом 25.00, «МЮ» шел седьмым за 30.00.

Выше были «Ман Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» и «Ньюкасл».

«Шпоры» в этом сезоне выиграли первый с 2008-го трофей – Лигу Европы. В финале они обыграли «МЮ».

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