«МЮ» и «Тоттенхэм» завершили сезон на 15-м и 17-м местах. Осенью букмекеры прогнозировали обоим клубам финиш в топ-7
В АПЛ завершился сезон-2024/25.
«Манчестер Юнайтед» в 30-м туре обыграл «Астон Виллу» (2:0) и стал 15-м. «Тоттенхэм» проиграл «Брайтону» (1:4) и финишировал на 17-м месте.
Перед сезоном оба клуба входили в топ-7 букмекерских фаворитов. «Тоттенхэм» котировался шестым с коэффициентом 25.00, «МЮ» шел седьмым за 30.00.
Выше были «Ман Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Челси» и «Ньюкасл».
«Шпоры» в этом сезоне выиграли первый с 2008-го трофей – Лигу Европы. В финале они обыграли «МЮ».
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовала: Венера Кравченко
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