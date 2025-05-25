Букмекер Paddy Power поздравил «Ливерпуль» с чемпионством: «По прогнозу Гари Невилла должны были закончить на 5-м месте»

Paddy Power поздравил «Ливерпуль» с чемпионством.

Ирландский букмекер повесил в городе баннер: «Поздравляем «Ливерпуль»! Команду, которая по прогнозу Гари Невилла должна была закончить на 5-м месте».

Команда тренера Арне Слота досрочно завоевала титул за четыре тура АПЛ. Перед сезоном «Ливерпуль» котировался у букмекеров третьим фаворитом с коэффициентом 9.00. Выше в рейтинге стояли «Арсенал» (2.90) и «Ман Сити» (2.15).

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