«Челси» нужно обыграть «Ноттингем», чтобы гарантировать себе место в следующей ЛЧ. 2.14 – победа лондонцев
«Челси» на выезде сыграет с «Ноттингем Форест» в 38-м туре АПЛ.
«Челси» – фаворит с коэффициентом 2.14. На «Ноттингем» дают 3.40, на ничью – 3.80.
Лондонцы находятся на пятом месте в таблице, набрав 66 очков. У «Ноттингема» 65 баллов.
Победа гарантирует лондонцам финиш в зоне Лиги чемпионов. «Ноттингем» также претендует на топ-5, однако победы им может не хватить, остальные конкуренты («Ман Сити», «Ньюкасл» и «Астон Вилла») должны потерять очки.
Последний очный матч между «Челси» и «Ноттингемом» завершился вничью (1:1).
Игра пройдет 25 мая. Начало – в 18:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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