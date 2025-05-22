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«Сочи» и БЕТСИТИ организовали футбольный Weekend на матче с «Торпедо»

Клуб со своим партнером провели розыгрыш поездки на один из главных матчей второй части сезона Первой лиги.

Победителями стали братья Нифталыевы, которые живут в разных городах — Нефтеюганске и Тюмени. Организаторы поспособствовали встрече братьев — оплатили перелет в Сочи, трансфер, размещение в пятизвездочном отеле, VIP-места на матче, а также организовали индивидуальную экскурсию на стадионе «Фишт» и подарили игровые футболки.

— Это просто чудо. Вряд ли кто может поверить, что есть такая возможность оказаться из одной части страны в другой буквально за один клик. Спасибо «Сочи» и БЕТСИТИ за такую возможность», — сказал Фарид Нифталыев.

Видео с футбольного уикенда можно посмотреть здесь

Сама игра завершилась поражением «Сочи» со счетом 0:1. Перед последним туром команда идет на четвертом месте и уже завтра встретиться в Новороссийске с «Черноморцем».

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