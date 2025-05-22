Клиент БК PARI проиграл более 8 млн рублей, поставив на победу «МЮ» в финале Лиги Европы

Россиянин проиграл крупную сумму на матче «МЮ» – «Тоттенхэм» в финале Лиги Европы.

Клиент букмекерской компании PARI сделал две ставки на победу «Юнайтед» в основное время по коэффициентам 2.45 и 2.40. Сначала игрок поставил 6 миллионов рублей, а затем – 2,04 миллиона.

«Тоттенхэм» победил «МЮ» со счетом 1:0 и выиграл первый евротрофей за 41 год. Россиянин проиграл суммарно более 8 миллионов рублей.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис