Россиянин проиграл 5,7 млн рублей, поставив на победу «МЮ» в финале Лиги Европы
Клиент БЕТСИТИ проиграл крупную сумму на финале Лиги Европы.
Беттор поставил 5 707 894 рублей по коэффициенту 1.88 на то, что трофей заберет «Манчестер Юнайтед».
«Тоттенхэм» победил со счетом 1:0 и выиграл первый трофей с 2008 года. Россиянин лишился 5,7 миллиона рублей.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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