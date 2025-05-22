Россиянин проиграл 5,7 млн рублей, поставив на победу «МЮ» в финале Лиги Европы

Клиент БЕТСИТИ проиграл крупную сумму на финале Лиги Европы.

Беттор поставил 5 707 894 рублей по коэффициенту 1.88 на то, что трофей заберет «Манчестер Юнайтед».

«Тоттенхэм» победил со счетом 1:0 и выиграл первый трофей с 2008 года. Россиянин лишился 5,7 миллиона рублей.

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