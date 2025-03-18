РПЛ хочет получать от 6 до 10 млрд рублей в год по новому контракту с букмекером («РБК Спорт»)
РПЛ рассчитывает на трехкратный рост спонсорского контракта с букмекером.
По данным «РБК Спорт» со ссылкой на источники в «Матч ТВ», в этом году сумма контракта РПЛ с Winline выросла до 3 миллиардов рублей за сезон. Соглашение включает 75 эфиров на федеральном канале и 270 секунд рекламы Winline в каждом из эфиров.
Отмечается, что рабочая группа из менеджеров команд РПЛ во главе с гендиректором «Динамо» Павлом Пивоваровым провела оценку спонсорского рынка. Лига выяснила, что может выручить за новый контракт с сезона-2026/27 от 6 до 10 миллиардов рублей в год, сообщили «РБК Спорт» два источника, знакомых с ситуацией.
Winline стал беттинг-партнером РПЛ в 2022 году. Соглашение РПЛ с букмекером истекает по окончании следующего сезона.
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