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РПЛ хочет получать от 6 до 10 млрд рублей в год по новому контракту с букмекером («РБК Спорт»)

РПЛ рассчитывает на трехкратный рост спонсорского контракта с букмекером.

По данным «РБК Спорт» со ссылкой на источники в «Матч ТВ», в этом году сумма контракта РПЛ с Winline выросла до 3 миллиардов рублей за сезон. Соглашение включает 75 эфиров на федеральном канале и 270 секунд рекламы Winline в каждом из эфиров.

Отмечается, что рабочая группа из менеджеров команд РПЛ во главе с гендиректором «Динамо» Павлом Пивоваровым провела оценку спонсорского рынка. Лига выяснила, что может выручить за новый контракт с сезона-2026/27 от 6 до 10 миллиардов рублей в год, сообщили «РБК Спорт» два источника, знакомых с ситуацией.

Winline стал беттинг-партнером РПЛ в 2022 году. Соглашение РПЛ с букмекером истекает по окончании следующего сезона.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБК Спорт»
Павел Пивоваров
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