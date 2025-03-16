«Арсенал» – явный фаворит против «Челси». «Канониры» не проигрывают «синим» с 2021 года

«Арсенал» примет «Челси» в 29-м туре АПЛ.

«Арсенал» – явный фаворит у букмекеров. На «канониров» можно поставить с коэффициентом 1.87. Победа «Челси» идет за 4.50, ничья – за 3.80.

«Арсенал» не проигрывает «Челси» 6 матчей подряд. Последнее поражение было зафиксировано в 2021 году (0:2). Если «канониры» как минимум не уступят, зайдет коэффициент 1.23.

Игра состоится 16 марта и начнется в 16:30 мск.

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