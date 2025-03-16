  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Арсенал» – явный фаворит против «Челси». «Канониры» не проигрывают «синим» с 2021 года
0

«Арсенал» – явный фаворит против «Челси». «Канониры» не проигрывают «синим» с 2021 года

«Арсенал» примет «Челси» в 29-м туре АПЛ.

«Арсенал» – явный фаворит у букмекеров. На «канониров» можно поставить с коэффициентом 1.87. Победа «Челси» идет за 4.50, ничья – за 3.80.

«Арсенал» не проигрывает «Челси» 6 матчей подряд. Последнее поражение было зафиксировано в 2021 году (0:2). Если «канониры» как минимум не уступят, зайдет коэффициент 1.23.

Игра состоится 16 марта и начнется в 16:30 мск.

Ставки на Спортсе

Опубликовала: Венера Кравченко
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
Ставки на спорт
logoАрсенал
Ставки на футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Главные новости
У «Краснодара» лишь одна победа в гостях над «Ростовом» за последние 10 лет. Букмекерам дают командам равные шансы в 21-м туре РПЛ
11 минут назад
В Бразилии еще 30 букмекеров получили постоянные лицензии. С 1 января в стране работает регулируемый беттинг-рынок
вчера, 19:38
«Локомотив» победил «Динамо» дома впервые с 2017 года – 2:1. «Бело-голубые» забивают в гостях не больше одного гола в 7 матчах подряд
2вчера, 18:35
«Оклахома» стала новым букмекерским фаворитом на чемпионство в НБА. «Бостон» – второй, «Кливленд» – третий
9вчера, 17:40
«Ман Сити» второй раз подряд не смог победить «Брайтон» – 2:2. Команда Хюрцелера ни разу не проиграла после 0:7 от «Ноттингема»
вчера, 16:58
«Унион» не проиграл «Баварии» впервые за 2,5 года – 1:1. В лайве на ничью давали коэффициент 10.00
3вчера, 16:27
Махачкалинское «Динамо» впервые в сезоне одержало разгромную победу – 4:0 в матче с «Крыльями». На фору команды Биджиева сыграл коэффициент 26.00
вчера, 15:57
1.90 – коэффициент, что Медведев или Андреева выиграют в Индиан-Уэллс
вчера, 14:38
«Локомотив» не очень хорош после возобновления сезона. «Динамо» должно забить минимум два гола». Дорский сделал прогноз на игру
5вчера, 09:20
Ландо Норрис – главный фаворит у букмекеров на звание чемпиона «Формулы-1» в 2025 году. Ферстаппен – второй, Хэмилтон – пятый
1вчера, 09:10
Ко всем новостям
Последние новости
Выход «Рапида» в 1/4 финала Лиги Конференций принес клиенту Дома Спорта Лига Ставок 9 024 947 рублей
1вчера, 16:12Промо
Матч молодежного чемпионата Португалии лишил клиента БК Мелбет возможности сорвать куш
вчера, 16:07Промо
Игроки БЕТСИТИ считают «Арсенал» явным фаворитом встречи с «Челси» в главном матче тура АПЛ
вчера, 14:31Промо
Игроки БЕТСИТИ считают равными шансы «Спартака» и «Зенита» на победу в главном матче тура РПЛ
вчера, 09:29Промо
300 000 фрибетов за КХЛ
14 марта, 14:15Промо
Основатель Alikson Group Гасан Мустафаев рассказал о масштабном обновлении Alikson Team перед юбилейным сезоном Лига Ставок Media Basket
14 марта, 12:58Промо
Победитель розыгрыша Шайба.Тачка.OLIMPBET сделал предложение своей девушке прямо на льду Фетисов Арены
14 марта, 10:59Промо
Ян Непомнящий об итогах BetBoom Media Chess: «Пилотный выпуск шоу получил отличные просмотры. Аудитория стримеров смогла познакомиться с шахматами»
14 марта, 07:20Промо
Клиент Мелбет проснулся миллионером после первых матчей 1/8 Лиги Чемпионов
13 марта, 15:33Промо
Решающие матчи LAN-стадии турнира «Мелбет Медийной Лиги CS2»
13 марта, 14:17Промо