«Арсенал» – явный фаворит против «Челси». «Канониры» не проигрывают «синим» с 2021 года
«Арсенал» примет «Челси» в 29-м туре АПЛ.
«Арсенал» – явный фаворит у букмекеров. На «канониров» можно поставить с коэффициентом 1.87. Победа «Челси» идет за 4.50, ничья – за 3.80.
«Арсенал» не проигрывает «Челси» 6 матчей подряд. Последнее поражение было зафиксировано в 2021 году (0:2). Если «канониры» как минимум не уступят, зайдет коэффициент 1.23.
Игра состоится 16 марта и начнется в 16:30 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
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