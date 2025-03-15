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Allwyn заработал 8,79 млрд евро за 2024 год. Лотерейный оператор в феврале стал официальным партнером «Формулы-1»

Лотерейный оператор Allwyn отчитался о доходах за 2024 год.

Годовой доход компании достиг 8,79 млрд евро. Выручка оператора выросла на 12% в годовом исчислении. 

Скорректированный годовой показатель EBITDA (прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) вырос на 4% и достиг 1,55 млрд евро.

Allwyn – глобальный оператор лотерей. Компания работает на рынках США и Европы. В феврале 2025-го Allwyn стал официальным партнером «Формулы-1».

Ставки на Спортсе

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Next.io
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