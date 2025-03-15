Allwyn заработал 8,79 млрд евро за 2024 год. Лотерейный оператор в феврале стал официальным партнером «Формулы-1»

Лотерейный оператор Allwyn отчитался о доходах за 2024 год.

Годовой доход компании достиг 8,79 млрд евро. Выручка оператора выросла на 12% в годовом исчислении.

Скорректированный годовой показатель EBITDA (прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) вырос на 4% и достиг 1,55 млрд евро.

Allwyn – глобальный оператор лотерей. Компания работает на рынках США и Европы. В феврале 2025-го Allwyn стал официальным партнером «Формулы-1».

Ставки на Спортсе