«Если закон примут, легальных БК станет меньше, а доля онлайн-казино возрастет». Владимир Прокофьев – о повышении отчислений букмекеров с 2% до 3%

Экс-сотрудник Olimpbet и автор телеграм-канала «Вредный букмекер» Владимир Прокофьев прокомментировал инициативу депутатов Госдумы об увеличении целевых отчислений букмекеров.

14 марта стало известно, что депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» внесут на рассмотрение в Госдуму законопроект об увеличении отчислений букмекеров с 2% до 3% от их выручки.

«С букмекеров хотят получать еще больше.

По итогам 2024-го отчисления БК составили 35,3 млрд — на 84,8% больше, чем за 2023-й. Президент поручил увеличить ЦО до 2,25% с 2026-го и до 2,5% с 2028-го. Но кто-то считает, что все равно мало.

Если закон примут, уверен, легальных БК станет меньше, а доля онлайн-казино возрастет. Часть компаний даже при желании не сможет остаться – они станут убыточными», – написал Прокофьев в телеграме.

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