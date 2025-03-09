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В Бразилии сайты легальных букмекеров стали вторыми по посещаемости после Google

В Бразилии местные жители стали чаще посещать букмекерские сайты.

1 января 2025 года в Бразилии состоялся запуск регулируемого беттинг-рынка. Домен bet.br стал обязательным для легальных букмекеров.

В первый месяц он зарегистрировал 1,7 млрд посещений, став вторым по онлайн-трафику в стране после Google и одним из 17 самых посещаемых в мире.

Трафик легализованных букмекеров превысил посещаемость YouTube (1,2 млрд) и Instagram (500 млн).

Переход на регулируемый беттинг-рынок в Бразилии увеличил трафик, а также поддержал борьбу правительства с нелегальными сайтами.

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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Yogonet
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