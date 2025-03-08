Сафонов выйдет в старте на матч против «Ренна». 2.85 – сыграет на ноль

Матвей Сафонов сыграет против «Ренна».

Голкипер «ПСЖ» выйдет в стартовом составе команды на матч 25-го тура Лиги 1.Букмекеры дают коэффициент 2.85, что «Ренн» не сможет забить.

Это будет 12-я игра Сафонова за «ПСЖ». Всего на счету россиянина 6 пропущенных мячей и 6 матчей на ноль.

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