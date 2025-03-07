ФХР получила 1,59 млрд рублей отчислений от букмекеров за 2024 год – почти в 3 раза больше, чем за 2023-й

Федерация хоккея России (ФХР ) получила 715,2 млн рублей в виде целевых отчислений от букмекерских компаний за 4-й квартал 2024 года.

70% этой суммы пошло на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта, 30% – на мероприятия по развитию детско-юношеского и массового спорта.

Суммарно за 2024 год ФХР получила 1,59 миллиарда рублей от ЕРАИ в качестве букмекерских отчислений. Это почти в 3 раза больше, чем сумма отчислений за 2023 год – 557,6 миллиона рублей.

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