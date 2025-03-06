Россияне ищут нелегальных букмекеров в три раза чаще, чем легальных (Николай Оганезов)
Россияне чаще ищут нелегальных букмекеров, чем легальных, заявил заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в спорте Николай Оганезов.
«К сожалению, ситуация меняется не в лучшую сторону. Для понимания: запросов в поисковых системах в интернете на онлайн-казино от россиян более 600 миллионов. Запросы на поиск легальных беттинговых операторов в три раза меньше.
То есть, через рекламу нелегальные заведения, онлайн-казино доходят до российского потребителя, предлагая более широкий спектр услуг. У них не требуется идентификация, они могут рекламироваться, могут использовать образ человека в рекламе – все эти инструменты не могут использовать легальные букмекеры.
Поэтому у них получается реклама более красочная, более интересная, и особых проблем с ее размещением именно у нелегального сектора, к сожалению, в интернете не возникает. Она доходит и до несовершеннолетних.
Поэтому инструментария у нелегального рынка гораздо больше», – отметил советник гендиректора БК «Фонбет».
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