300 миллионов китайцев участвовали в лотереях в 2024 году. Продажи лотерейных билетов в стране достигли рекордных $85 млрд

В Китае зафиксированы рекордные продажи лотерей.

По данным Asia Gaming Brief, по итогам 2024 года продажи лотерейных билетов в стране составили 85,8 миллиарда долларов. Это рекордный показатель за все время существования китайской лотереи.

По оценкам экспертов, в прошлом году в лотереях приняли участие порядка 300 миллионов жителей Китая. В среднем за год каждый игрок тратил на билеты по 275 долларов.

Аналитики считают, что рост продаж лотерейных билетов обусловлен высоким уровнем безработицы. Китайцы рассматривают подобные розыгрыши в качестве возможного дополнительного заработка.

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