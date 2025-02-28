Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Зенита» в матче с ЦСКА
1 марта в матче 19-го тура РПЛ «Зенит» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 мск.
После первой части сезона «Зенит» с 39 очками занимает второе место в таблице, уступая лидирующему «Краснодару» только по дополнительным показателям. ЦСКА с 31 баллом находится на шестой строчке.
Команды недавно встречались на Зимнем кубке РПЛ. Игра завершилась вничью 2:2, а в серии пенальти точнее оказались петербуржцы – 4:1.
В матче первого круга текущего сезона со счетом 1:0 победила команда Сергея Семака. В семи прошлых официальных играх между соперниками было меньше трех мячей.
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Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом предстоящей встречи «Зенит». Вероятность победы петербуржцев оценивается коэффициентом 1.62. На успех москвичей предлагают 6.20, на ничью дают 4.10.
На тотал мячей больше 2.5 можно поставить с кэфом 1.95, на ТМ 2.5 предлагают 1.90. Обмен голами можно взять за 1.97, вероятность «Обе забьют: нет» оценивается в 1.83.
Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Зенита». На хозяев отдано 82% от общего числа ставок на исход, 8% ушло на ничью, на успех гостей пришлось 10% ставок.
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