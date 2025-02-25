«Барселона» пройдет «Атлетико» в Кубке Испании, считают букмекеры. 1.57 – каталонцы выйдут в финал турнира
«Барселона» примет «Атлетико» в первом полуфинальном матче Кубка Испании.
Каталонский клуб котируется фаворит первой встречи за 1.70 и противостояния в целом за 1.57. На проход «Атлетико» в финал можно поставить за 2.50.
Команды уже встречались в этом сезоне – в декабре мадридцы победили со счетом 2:1 в рамках 18-го тура Ла Лиги.
Матч состоится 25 февраля, начало – в 23:30 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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