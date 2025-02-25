«Барселона» пройдет «Атлетико» в Кубке Испании, считают букмекеры. 1.57 – каталонцы выйдут в финал турнира

«Барселона» примет «Атлетико» в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

Каталонский клуб котируется фаворит первой встречи за 1.70 и противостояния в целом за 1.57. На проход «Атлетико» в финал можно поставить за 2.50.

Команды уже встречались в этом сезоне – в декабре мадридцы победили со счетом 2:1 в рамках 18-го тура Ла Лиги.

Матч состоится 25 февраля, начало – в 23:30 мск.

Ставки на Спортсе

Овечкин близок к рекорду Гретцки. Вероятность выше 50%, что уже в этом сезоне