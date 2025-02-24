93% дают букмекеры на чемпионство «Ливерпуля». «Арсенал» – единственный реальный конкурент за титул

Букмекеры не сомневаются, что «Ливерпуль» станет чемпионом Англии в сезоне-2024/25.

Команда Арне Слота после победы над «Ман Сити» (2:0) увеличила отрыв от «Арсенала» в турнирной таблице до 11 очков.

Коэффициент на чемпионство «Ливерпуля» опустился с 1.25 до 1.07 – вероятность титула на уровне 93%. Единственный реальный конкурент – «Арсенал», котирующийся за 9.00.

На чемпионство остальных команд можно поставить за 100.00 и выше.

Ставки на Спортсе

Салах забил «Сити» и ушел от Холанда в гонке бомбардиров. Еще в ноябре норвежец забирал на 80%