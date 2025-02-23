«Ливерпуль» – фаворит выездной игры против «Ман Сити», букмекеры ждут результативного матча

«Манчестер Сити» примет «Ливерпуль» в 26-м туре АПЛ.

Букмекеры считают гостей фаворитами игры – на победу «Ливерпуля» предлагается коэффициент 2.13, на успех «Сити» – 3.15. Если хозяева не проиграют, сыграет коэффициент 1.76.

Также ожидается, что матч будет результативным – ТБ2,5 котируется всего за 1.41, а ТБ3 – за 1.63. Вариант «обе забьют» оценен в 1.39.

Матч состоится 23 февраля, начало – в 19:30.

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