ПСВ выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов. Туринцы котировались фаворитами противостояния
ПСВ победил «Ювентус» в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов (3:1, дополнительное время) и вышел в 1/8 финала по сумме двух матчей.
Решающий мяч в противостоянии на 98-й минуте забил защитник ПСВ Райан Фламинго.
«Ювентус» котировался явным фаворитом пары за 1.61. На проход ПСВ в 1/8 финала давали коэффициент 2.40.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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