«Милан» сенсационно вылетел из ЛЧ от «Фейеноорда». Итальянцы котировались явными фаворитами даже после 0:1 в первом матче

«Милан» сыграл вничью с «Фейеноордом» (1:1) в ответном матче стыкового раунда ЛЧ и вылетел из турнира.

Итальянский клуб упустил победу, пропустив ответный мяч на 73-й минуте. В начале второго тайма миланцы остались в меньшинстве после удаления Тео Эрнандеса.

«Милан» котировался явным фаворитом на проход в 1/8 финала после жеребьевки за 1.48 и после поражения в первом матче (0:1) за 1.58. На проход «Фейеноорда» можно было поставить за 2.48.

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