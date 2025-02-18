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  • Экс-шеф маркетинга «Фонбета» Якиревич: «Мы работали с «Реалом», «Миланом», «ПСЖ». Не все знают, что «Фонбет» был спонсором этих клубов»
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Экс-шеф маркетинга «Фонбета» Якиревич: «Мы работали с «Реалом», «Миланом», «ПСЖ». Не все знают, что «Фонбет» был спонсором этих клубов»

Алина Якиревич раскрыла подробности сотрудничества БК «Фонбет» с «Реалом», «Миланом» и «ПСЖ».

- Самый неудачный контракт, каким ты больше всего недовольна?

– Ну, условно, мы работали с «Реалом». Круто звучит: «Фонбет» и «Реал» Мадрид, у нас была реклама на бортах, но значимого вовлечения болельщиков не удалось добиться.

Контракты с европейскими клубами на словах красивые: «Реал», «Милан», «ПСЖ». Но со стороны маркетинга и пиара можно было больше активировать. Плюс у нас не было доступа к игрокам.

Возможно, если бы это, как сейчас, были годы ИИ, мы смогли бы рекламу с Месси снять – это было бы просто вау. Или с Неймаром. С «ПСЖ» работали как раз был в год, когда они всех звезд собрали. Мне кажется, мы просто недостаточно его отработали, а со стороны клубов особо не было инициативы.

И ковид еще на это время пришелся. Помню, мы договаривались с «Миланом», что прилетим снимать игроков, но не смогли сделать этого из-за ковида. Недостаточно кого-то просто подписать, нужно еще грамотно это активировать и заложить бюджет. Думаю, даже не все знают, что «Фонбет» был спонсором этих клубов. Да, региональным спонсором на СНГ, но все же.

– А опция участия игроков в съемках – это денежный вопрос? Условный Неймар вылезал за рамки бюджета?

– У нас была опция съемки, но они не говорили заранее, кого дадут – того, кто будет свободен. Вряд ли бы нам Неймара дали. Хотя и с другими игроками снять уже было бы круто.

Да, сейчас с искусственным интеллектом это проще, можно легче реализовывать купленные права. К тому же у нас не было нужного фокуса на контрактах: сразу три топ-клуба, а команда внутри компании еще не такая большая, – сказала экс-шеф маркетинга «Фонбета» в интервью Спортсу’’.

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«Когда ты букмекер, цена растет вдвое». Экс-шеф маркетинга «Фонбета» работала с Овечкиным, «Реалом» и «ПСЖ», а сейчас познает Африку

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Спортс’‘
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