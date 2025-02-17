В Казахстане откажутся от упоминания букмекеров в названиях турниров: «Новый сезон начнем без названия букмекерских компаний»
Новый президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Марат Омаров заявил об отказе от упоминаний букмекеров в названиях отечественных турниров.
«Мы боремся с лудоманией. И рекламировать отдельную беттинговую компанию неправильно. Новый сезон мы начнем без названия букмекерских компаний.
Как чемпионат будет точно называться – мы еще с вами встретимся и поговорим», – сказал Омаров.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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