Игорный холдинг Kindred Group сократил доходы от клиентов с лудоманией
Шведский игорный холдинг Kindred Group отчитался о доходах за 4-й квартал 2024 года.
Компания зафиксировала сокращение доходов от клиентов с игровой зависимостью. Доля выручки от игроков с лудоманией составила 2,7% в период за октябрь-декабрь 2024-го.
В 3 квартале 2024-го доля такой выручки составила 3,2%, а в 4 квартале 2023 года – 3,1%.
Также Kindred сообщил, что во втором полугодии 2024-го 2,4% клиентов добровольно внесли себя в реестр самоисключения.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Cision News
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