«Ман Сити» котируется андердогом в домашнем матче АПЛ впервые за 15 лет – против «Ливерпуля»
«Манчестер Сити» примет «Ливерпуль в 26-м туре АПЛ.
Букмекеры небольшое предпочтение отдают мерсисайдцам, на них можно поставить за 2.3. На «Ман Сити» дают 2.85, на ничью – 3.90.
«Сити» не был андердогом 275 домашних матчей подряд в АПЛ. В последний раз такое случилось в 6-м туре сезона-2010/11. Тогда фаворитом в гостях у «горожан» котировался «Челси» под руководством Карло Анчелотти.
Матч пройдет 23 февраля. Начало – в 19:30 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
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