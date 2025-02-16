«Ман Сити» котируется андердогом в домашнем матче АПЛ впервые за 15 лет – против «Ливерпуля»

«Манчестер Сити» примет «Ливерпуль в 26-м туре АПЛ.

Букмекеры небольшое предпочтение отдают мерсисайдцам, на них можно поставить за 2.3. На «Ман Сити» дают 2.85, на ничью – 3.90.

«Сити» не был андердогом 275 домашних матчей подряд в АПЛ. В последний раз такое случилось в 6-м туре сезона-2010/11. Тогда фаворитом в гостях у «горожан» котировался «Челси» под руководством Карло Анчелотти.

Матч пройдет 23 февраля. Начало – в 19:30 мск.

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