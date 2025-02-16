«Интер Майами» Месси – фаворит нового сезона МЛС. «Атланта» Миранчука – вне топ-10

Букмекеры определили фаворита на новый сезон МЛС.

Фаворитом котируется «Интер Майами», за который выступают Лионель Месси и Луис Суарес. В прошлом сезоне команда из Флориды вылетела в 1/8 финала – от «Атланты» с Алексеем Миранчуком.

«Атланта» котируется лишь 15-м фаворитом. В предыдущем розыгрыше клуб дошел до 1/4 финала. Действующий чемпион «Лос-Анджелес Гэлакси» считается третьим претендентом.

Новый сезон МЛС стартует 22 февраля.

Победитель МЛС-2025 по версии букмекеров:

1. «Интер Майами» – 4.50;

2. «Лос-Анджелес» – 6.50;

3. «Лос-Анджелес Гэлакси» – 9.00;

4. «Коламбус Крю» – 10.00;

5. «Цинциннати» – 11.00;

...

15. «Атланта Юнайтед» – 40.00.

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