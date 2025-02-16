«Спартак» стал вторым фаворитом РПЛ во время зимней паузы. Только у «Зенита» больше шансов на чемпионство

Букмекеры обновили котировки на чемпионство в РПЛ.

Фаворитом остается «Зенит» с коэффициентом 2.00. Вторым котируется «Спартак» (3.75), третьим – «Краснодар» (4.25). При этом на зимнюю паузу красно-белые уходили третьими фаворитами, на их чемпионство давали 5.00.

После выхода в финал Winline Зимнего кубка РПЛ «Спартак» стал котироваться вторым. В финале красно-белые уступили «Зениту» (0:3).

Сезон РПЛ возобновится 28 февраля. В таблице лидирует «Краснодар» (39 очков), вторым идет «Зенит» (39), третьим – «Спартак» (37).

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