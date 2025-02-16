В Швеции более 70% жителей принимают участие в азартных играх
В Швеции провели социологический опрос об участии местного населения в азартных играх.
В рамках исследования было опрошено более 1,6 тысяч человек. Выяснилось, что в 2024 году 71% респондентов играли в азартные игры. 33% из них практиковали гемблинг еженедельно.
Самая распространенная форма гемблинга в стране – лотереи, в которые играли 84% местных игроков. На втором месте – беттинг (19%). Больше всего беттры ставили на футбол (75% от всех пари).
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: sigma.world
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