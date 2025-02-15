Сафонов выйдет в стартовом составе «ПСЖ» в матче с «Тулузой». 2.40 – сыграет на ноль
Матвей Сафонов сыграет в стартовом составе «ПСЖ».
Российский вратарь выйдет с первых минут на матч 22‑го тура Лиги 1 против «Тулузы».
«ПСЖ» – явный фаворит с коэффициентом 1.50. На «Тулузу» можно поставить за 4.70, на ничью – за 6.30.
Букмекеры дают коэффициент 2.40, что «Тулуза» не сможет забить Сафонову. На счету россиянина 4 матча на ноль за парижан.
Игра пройдет 15 февраля и начнется в 23:05 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
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