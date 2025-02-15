«Реал» потерял очки в матче с «Осасуной» – 1:1. В лайве на ничью зашел коэффициент 8.00

«Реал» на выезде сыграл вничью с «Осасуной» в 24-м туре Ла Лиги (1:1).

В прематче «Реал» котировался явным фаворитом за 1.53. На ничью давали 4.80, в лайве при счете 1:0 в пользу «сливочных» коэффициент на этот исход поднялся до 8.00.

«Осасуна» не проиграла «Реалу» впервые с октября 2022 года. Тогда команды тоже сыграли 1:1.

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