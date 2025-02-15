Букмекер Stake покинет британский рынок из-за ролика с участием порноактрисы
Оператор азартных игр Stake откажется от лицензии на работу в Великобритании.
Комиссия по азартным играм заявила, что 11 марта Stake лишится британской лицензии.
Причиной стало использование логотипа букмекера в ролике с участием порноактрисы Бонни Блу. На видео девушка рассказывает о своих интимных отношениях на первом курсе Ноттингемского университета.
Stake является титульным спонсором «Эвертона». По данным BBC, «ириски» не планируют отказываться от сотрудничества с беттинг-компанией. При этом сотрудничество с нелегальным букмекером грозит штрафом или тюремным заключением для руководства клуба.
Stake вышел на регулируемый рынок азартных игр Великобритании в декабре 2021-го.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: The Guardian
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем