Букмекер Stake покинет британский рынок из-за ролика с участием порноактрисы

Оператор азартных игр Stake откажется от лицензии на работу в Великобритании.

Комиссия по азартным играм заявила, что 11 марта Stake лишится британской лицензии.

Причиной стало использование логотипа букмекера в ролике с участием порноактрисы Бонни Блу. На видео девушка рассказывает о своих интимных отношениях на первом курсе Ноттингемского университета.

Stake является титульным спонсором «Эвертона». По данным BBC, «ириски» не планируют отказываться от сотрудничества с беттинг-компанией. При этом сотрудничество с нелегальным букмекером грозит штрафом или тюремным заключением для руководства клуба.

Stake вышел на регулируемый рынок азартных игр Великобритании в декабре 2021-го.

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