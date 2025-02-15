«Наполи» не побеждает «Лацио» в 5 матчах подряд. 3.00 – серия прервется
«Наполи» сыграет в гостях с «Лацио» в 25-м туре Серии А.
Букмекеры небольшое предпочтение отдают хозяевам, на них можно поставить за 2.65. Победа гостей идет за 3.00, ничья – за 3.20.
«Наполи» не побеждает «Лацио» в 5 матчах подряд. Последний выигрыш – в сентябре 2022 года. Если римляне снова не проиграют, зайдет коэффициент 1.42.
Матч пройдет 15 февраля. Начало – в 20:00 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
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