«Наполи» не побеждает «Лацио» в 5 матчах подряд. 3.00 – серия прервется

«Наполи» сыграет в гостях с «Лацио» в 25-м туре Серии А.

Букмекеры небольшое предпочтение отдают хозяевам, на них можно поставить за 2.65. Победа гостей идет за 3.00, ничья – за 3.20.

«Наполи» не побеждает «Лацио» в 5 матчах подряд. Последний выигрыш – в сентябре 2022 года. Если римляне снова не проиграют, зайдет коэффициент 1.42.

Матч пройдет 15 февраля. Начало – в 20:00 мск.

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